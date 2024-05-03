Adana'da Organ Ticareti Operasyonu: 5'i İsrailli, 2'si Suriyeli 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Adana'da Organ Ticareti Operasyonu: 5'i İsrailli, 2'si Suriyeli 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana\'da Organ Ticareti Operasyonu: 5\'i İsrailli, 2\'si Suriyeli 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da polis ekipleri, organ ticareti yaptıkları iddiasıyla 5'i İsrailli, 2'si Suriyeli 11 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. İsrail'den gelen 7 kişinin pasaportlarının sahte olduğu tespit edildi. Suriyeli ve İsrailli şüphelilerin böbreklerinin para karşılığında nakledilmesi için anlaştıkları belirlendi. Operasyonda 65 bin dolar, 10 bin 400 lira, 994 İsrail şekeli ve sahte pasaportlar ele geçirildi.

03.05.2024 10:23
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Adana'da polis ekipleri, organ ticareti yaptıkları iddiasıyla 5'i İsrailli, 2'si Suriyeli 11 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yaklaşık bir ay önce İsrail'den uçakla Adana'ya gelen 7 kişinin pasaportunu incelemeye aldı.

Sağlık turizmi için Türkiye'ye geldiklerini ileri süren 7 kişiden 2'sinin pasaportunun sahte olduğu tespit edildi. Bu iki kişinin Suriye uyruklu A.S. (20) ve Z.M.Z. (21) olduğu belirlendi.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Suriye vatandaşı A.S. ve Z.M.Z'nin, böbreklerinin para karşılığında İsrail uyruklu S.A.S. (68) ve 28 yaşındaki İsrailli kadın E.A.M'ye Adana'da yapılacak ameliyatla nakledilmesi için anlaştığı saptandı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki tabibin ardından düzenledikleri operasyonla Suriyeli A.S. ve Z.M.Z. ile İsrailli S.A.S, M.A.S. (32), E.A.M. A.A.M. (22) ve M.A.M'nin (37) yanı sıra E.D. (51), F.Ö. (49), M.A.U. (58), A.K'yi (31) gözaltına aldı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 65 bin dolar, 10 bin 400 lira, 994 İsrail şekeli ile çok sayıda sahte pasaport ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

İsrail, Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Organ Ticareti Operasyonu: 5'i İsrailli, 2'si Suriyeli 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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