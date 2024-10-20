Adana'da Orman Temizliği Etkinliği

Güncel

Adana'da "Ormanlar için el ele veriyoruz" etkinliği kapsamında orman temizliği yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik, merkez Yüreğir ilçesindeki ormanlık alanda yapıldı.

Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, doğadan topladıkları atıkları çöp kutularına taşıdı.