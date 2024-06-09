Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

09.06.2024 00:37
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ADANA'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı kırsaldaki Söğütlü Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesi Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Adana Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alevleri daha fazla büyümeden kontrol altına alarak, söndürdü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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