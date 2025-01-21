Adana\'da Otobüs Durağındaki Yangın Paniğe Neden Oldu

Güncel

ADANA'da otobüs durağının yanındaki ağacı sökmek için kazı yapılırken, iş makinesi elektrik hattı ile temas edince yangın çıktı. Tedirginliğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde bir otobüs durağındaki ağacı sökmek için belediye ekipleri sabah saatlerinde çalışma başlattı. Bu sırada iş makinesi elektrik hattına temas edince yangın çıktı. Yangının ardından oluşan büyük çaplı kıvılcımlar, çevredekilerde paniğe neden oldu. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Enerji firması yetkilileri de elektrik akımını kesti. İtfaiyeciler, yangını söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Serhat GÜLER/ADANA,