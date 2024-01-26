 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile elektrikli 3 tekerli bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.01.2024 - 22:48,
Abone Ol

ADANA'da otomobil ile elektrikli 3 tekerli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan Bulvarı'nda meydana geldi. Batuhan T. yönetimindeki 80 HB 704 plakalı otomobil, Suriye uyruklu Luay El Rabi idaresindeki elektrikli 3 tekerli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle elektrikli bisiklet, kasasından ayrılıp, kaldırıma savrulurken, otomobil ise turunç ağaçlarını devirerek durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ikiye ayrılan bisikletin kasasının altında kalan sürürücü Luay El Rabi'nin öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve araçta kimliği öğrenilemeyen iki kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Rabi'nin cenazesi kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Adana\'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Adana, Suriye, Adana, Ölüm, Yaralanma, Trafik, Kaza, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


00:39
CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
23:57
CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
23:30
ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25
Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57
Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33
UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44
ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri

Son Dakika
00:39 CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
23:57 CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
23:30 ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25 Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35 AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33 UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44 ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40 Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 00:57:34. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement