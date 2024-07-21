Adana'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 01 S 0116 plakalı minibüs ile 06 DUF 753 plakalı otomobil Türkmenbaşı ve Mavi bulvarlarının kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs ters döndü ve kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

21.07.2024 03:11
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 01 S 0116 plakalı minibüs ile 06 DUF 753 plakalı otomobil Türkmenbaşı ve Mavi bulvarlarının kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüsün ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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