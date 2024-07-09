Adana'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 7 Yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2'si çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fatih Bülbül (41) yönetimindeki 01 D 9483 plakalı otomobil ile Emre Gürdal (30) idaresindeki 01 ARF 725 plakalı motosiklet Çanaklı Mahallesi Çanaklı Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücü Bülbül, yanındaki Ramazan Bozkurt (33) ve Selahattin Demiryürek (24) ile diğer sürücü Gürdal, Fatma Gürdal (27), Veysel Musab Gürdal (10), Elif Su Gürdal (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hayati tehlikesi bulunan Fatma Gürdal ve Emre Gürdal, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.