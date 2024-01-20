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Adana'da otomobil ve 7 motosiklet çalınmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da otomobil ve 7 motosiklet çalınmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Adana'da son iki haftada park halindeki 1 otomobil ile 7 motosiklet çalındı. İhbarlar üzerine yapılan araştırmada, 3 kişinin bu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Zanlılar yakalanarak çalınan araçlar sahiplerine teslim edildi. 3 zanlı tutuklandı.

Adana\'da otomobil ve 7 motosiklet çalınmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı
20.01.2024 - 11:17,
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Adana'da otomobil ve 7 motosiklet çalınmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı.

Kentte son iki haftada park halindeki 1 otomobil ile 7 motosiklet çalındı. İhbarlar üzerine araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını birlikte hareket eden 3 kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler, kimliklerini belirlediği 3 zanlıyı çaldıkları motosikletlerden biriyle merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde gezdikleri sırada yakaladı.

Zanlılar İ.E. (15), M.E. (17) ve E.Ş. (17) Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü, çalınan otomobil ve motosikletler de bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Bu arada zanlılardan M.E'nin 31 Aralık 2023'te evinden çıktıktan sonra dönmediği gerekçesiyle ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık olaylarından bazıları ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da otomobil ve 7 motosiklet çalınmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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