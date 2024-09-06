Kozan\'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, H.Y'nin (25) kullandığı 01 ASD 287 plakalı motosiklet, Çanaklı Mahallesi'nde İ.U. idaresindeki 01 RM 929 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından önce Kozan Devlet Hastanesine ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan motosiklet sürücüsü H.Y'nin uzman çavuş olarak Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yaptığı ve iznini geçirmek için Kozan'a geldiği öğrenildi.