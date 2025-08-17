Adana'da Otomobil ve Ticari Araç Çarpıştı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 01 AFB 719 plakalı otomobil ile 01 AGP 18 plakalı hafif ticari araç, Meydan Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
