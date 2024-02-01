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Adana'da 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı

Adana\'da 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı

Adana'da yapılan bir uygulamada durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, bir valizin içinde bulunan 5 pakette toplam 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

01.02.2024 10:27
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Adana'da bir otomobilde 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda yaptığı uygulamada, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bir valizin içinde bulunan 5 pakette 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü E.Ö. (36), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı - Son Dakika
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