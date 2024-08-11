Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Sevgi Akbaş'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Sevgi Akbaş'ın cenazesi toprağa verildi

Adana\'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Sevgi Akbaş\'ın cenazesi toprağa verildi

Adana'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden Sevgi Akbaş'ın cenazesi defnedildi. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Kazaya karışan sürücünün hızlı gittiği iddia edildi.

11.08.2024 16:08
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Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 54 yaşındaki Sevgi Akbaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda dün akşam meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Akbaş'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki işlemleri sonrasında yakınlarına teslim edildi.

Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'ne götürülen cenaze, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Bir iş yerinin kamerasınca kaydedilen görüntüde, karşıya geçmek için refüjde bekleyen Akbaş'a, K.Y'nin (23) kullandığı 01 AEY 213 plakalı otomobilin çarpması yer aldı.

Kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü K.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aracın yarış yaptığı iddiası

Akbaş'ın oğlu Onur Akbaş, AA muhabirine, annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Kazaya karışan sürücünün bulvarda hızlı gittiğini iddia eden Akbaş, şöyle konuştu:

"Her gün akşam eve giderken bulvarda birçok içki içen, yarış yapan sürücü bizi sıkıştırıyordu. Burada sürekli insanların canına kastediyorlardı. Birgün başımıza geleceğini düşünüyordum. Yetkililerden artık bu konuda ciddi yaptırımlar getirmesini rica ediyoruz. Kamera kaydında araç saatte en az 130-140 kilometre hızla gidiyor. Arkasındaki araçla yarış halindeyken anneme çarpıyor. "

Akbaş, zanlının cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Sevgi Akbaş'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Sevgi Akbaş'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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