Adana'da Panelvan Sulama Kanalına Düştü: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Adana'da Panelvan Sulama Kanalına Düştü: Sürücü Yaralandı

Adana\'da Panelvan Sulama Kanalına Düştü: Sürücü Yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir panelvan, Levent Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Çevredekiler tarafından kurtarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

31.03.2024 00:51
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen panelvanın sürücüsü yaralandı.

Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen panelvan, Levent Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

Çevredekiler tarafından kurtarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Panelvan Sulama Kanalına Düştü: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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