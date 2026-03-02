Adana'da Para İsteyen 3 Sanığa Hapis İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Para İsteyen 3 Sanığa Hapis İstemi

02.03.2026 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 3 sanığın 2 kişiyi tehdit ederek para istemesi nedeniyle yargılama süreci başladı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 kişiyi tehdit edip zorla para istedikleri gerekçesiyle tutuklanan 3 sanığın 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar B.S, M.B. ve S.T, müştekilerden M.G. ile avukatlar katıldı.

Sanıklardan M.B. savunmasında, duruşmaya katılmayan müşteki A.G'nin et alımı yapmak için kendisine 6 milyon liralık çek yazdığını öne sürdü.

Bir süre sonra A.G'ye ulaşamadığı için şikayette bulunduğunu iddia eden M.B. şu beyanda bulundu:

"Alacağımı almak amacıyla A.G'nin babası M.G'nin evine gittim. Yanımda B.S. ve S.T. de vardı. M.G'ye oğluyla aramızda geçen ticareti anlattıktan sonra kendisi oğluyla görüşmediğini belirtip bize hakaret etti. M.G'den para istemedim, ona silah göstermedim, tehdit etmedim. Hakkımdaki tüm iddialar gerçek dışıdır."

Diğer sanıklar B.S. ve S.T. de olayın M.B'nin anlattığı şekilde gerçekleştiğini savundu.

Müşteki M.G. ise olay günü evinin kapısının tekmelendiğini iddia ederek, "M.B. bana hitaben '6 milyonluk alacağımı sen vereceksin' dedi, beni öldürmekle tehdit etti. Yanında diğer sanıklar da vardı. M.B. bir süre sonra evime taş atarak zarar verdi. Kendisine sinkaflı sözler söylemedim." ifadesini kullandı.

Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanıkların tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 20 Ekim 2025'te M.G. ve oğlu A.G'yi tehdit edip zorla para istedikleri gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan B.S, M.B. ve S.T. tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "birden fazla kişiyle silahla yağma" suçundan 10'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Para İsteyen 3 Sanığa Hapis İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21’e yükseldi Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
UEFA listeyi duyurdu: İlk 25’te Süper Lig’den sadece Galatasaray var UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var
Fenerbahçe’de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi Fenerbahçe'de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu

16:46
Ali Hamaney’in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 17:03:15. #.0.5#
SON DAKİKA: Adana'da Para İsteyen 3 Sanığa Hapis İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.