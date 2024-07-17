Adana'da park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Halil Geylani'nin kullandığı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda park halindeki kamyona çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılan Geylani, hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

17.07.2024 10:11
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Halil Geylani (27) idaresindeki 34 AL 0221 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda, park halindeki kamyona çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Geylani, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Çukurova, İtfaiye, Adana, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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