Adana'da park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Halil Geylani (27) idaresindeki 34 AL 0221 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda, park halindeki kamyona çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Geylani, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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