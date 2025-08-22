Adana'da Park Halindeki Otomobilde Yangın

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Esentepe Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
