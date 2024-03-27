Adana'da Parkta Uyuşturucu Satarken Yakalanan Kardeşlere Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Parkta Uyuşturucu Satarken Yakalanan Kardeşlere Hapis Cezası

Adana\'da Parkta Uyuşturucu Satarken Yakalanan Kardeşlere Hapis Cezası

Adana'nın Sarıçam ilçesinde parkta uyuşturucu satarken yakalanan kardeşlere 10 yıl 6'şar ay hapis ve 40'ar bin lira adli para cezası verildi. Sanıkların tutukluluk halleri devam ediyor.

27.03.2024 11:01  Güncelleme: 11:04
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, parkta uyuşturucu satarken yakalanan kardeş 2 sanığa 10 yıl 6'şar ay hapis ve 40'ar bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Uğur Y. ve kardeşi Umut Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların Osmangazi Mahallesi'ndeki parka gece vakti sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak, sanıkların, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına, tutukluluk hallerinin de devamına karar verilmesini istedi.

Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapis ve 40'ar bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanıkların, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Sarıçam, Adana, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Parkta Uyuşturucu Satarken Yakalanan Kardeşlere Hapis Cezası - Son Dakika

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