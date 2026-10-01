Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl 1 ay 15 gün hapis verildi - Son Dakika
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Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl 1 ay 15 gün hapis verildi

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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Seyhan'daki parkta sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 300 bin lira adli para cezası verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi; sanık savunmasında suçlamaları reddetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık C.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 28 Nisan'da sanığın, Onur Mahallesi'ndeki parkta gece saatlerinde buluştuğu kişiye sigara paketine gizlediği 19,83 gram sentetik uyuşturucuyu satarken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların bulunduğunu ifade ederek, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilmesini istedi.

C.Y. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
3. SayfaMahkemeSeyhanGüncelAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl 1 ay 15 gün hapis verildi - Son Dakika
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