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Adana'da pazarda alışveriş yapan kadının cep telefonu çalındı, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da pazarda alışveriş yapan kadının cep telefonu çalındı, şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, pazarda alışveriş yapan bir kadının cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı. Şüpheli, çalınan telefonu üstünde bulundururken yakalandı.

Adana\'da pazarda alışveriş yapan kadının cep telefonu çalındı, şüpheli tutuklandı
27.01.2024 - 10:11,  Güncelleme: 10:14
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, pazarda alışveriş yapan bir kadının cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.

Serinevler Mahallesi'nde 24 Ocak'ta Fatma A'nın (45), semt pazarından alışveriş yaptığı sırada cep telefonu yankesicilik yöntemiyle çalındı.

Fatma A'nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan Mustafa Ş. olduğunu tespit etti.

Şüpheli Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde sokakta yürürken ekiplerce yakalandı. Ekipler, çalınan telefonu zanlının üst aramasında buldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Fatma A. alışveriş yaparken zanlı Mustafa Ş. de 4 yaşındaki oğluyla buraya geliyor. Bir süre sonra Mustafa Ş, kadının cebindeki telefonu alıp uzaklaşıyor.

Kaynak: AA
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