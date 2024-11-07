Adana'da PKK/YPG Üyelerine 7,5 Yıl Hapis - Son Dakika
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Adana'da PKK/YPG Üyelerine 7,5 Yıl Hapis

Adana'da PKK/YPG'ye üye olan 2 sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi ve yakalama emri çıkarıldı.

07.11.2024 12:50
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Adana'da, terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik dava kapsamında yargılanan 2 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuksuz sanıklar D.T. ve A.B. katılmadı. Sanık avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiğini ve dijital materyalinde Suriye'de terör örgütü PKK/YPG içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiğini belirtti.

Sanıkların PKK/YPG içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü, kod isim kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını, örgüte ait hücre evlerinde kaldığını, terör örgütü adına istihbarat topladığını ve örgüt işgalindeki bölgede nöbet tuttuğunu ifade eden savcı, D.T. ve A.B'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve kaçma şüphesi dikkate alınarak haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık avukatları müvekkillerinin terör örgütü PKK/YPG üyesi olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapse çarptırdığı sanıklar D.T. ve A.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da PKK/YPG Üyelerine 7,5 Yıl Hapis - Son Dakika

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