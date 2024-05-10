Adana'da bir plastik fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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Adana'da bir plastik fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı

Adana\'da bir plastik fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Ancak yangın sonucunda fabrikada hasar meydana geldi.

10.05.2024 22:31
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Adana'da bir plastik fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın yerine ulaşan ekipler, kapıları kırarak girdikleri fabrikada alevlere müdahale etti.

Yaklaşık iki saat süren çalışmayla söndürülen yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da bir plastik fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

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