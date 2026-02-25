Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atılmasına ilişkin davada mütalaa açıklandı

Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atılmasına ilişkin davada açıklanan mütalaada, tutuklu 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 17'şer yıldan 31'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet P, İdris T, Mehmet Emin A. ve Selman Ş. ile avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların dijital materyalinde yapılan incelemede terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik tespitlerin olduğunu belirtti.

Saldırı sırasında sanıkların, ruhsatsız tabanca, molotofkokteyli, el yapımı patlayıcı ve kafa kamerası taşıdığını anlatan savcı, eylemin terörle mücadelede etkin rol alan Polis Teşkilatı hedef alınarak planlandığını ifade etti.

Savcı, 4 sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ise 17'şer yıldan 31'er yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanıklardan Mehmet Emin A. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atmadık. Önceki ifadelerimde de belirttiğim üzere olay günü sadece elimizdeki silahla video çekip sosyal medyada paylaşım yapmak istedik. Başka hiçbir eylemimiz olmadı. Terör örgütleriyle bir bağlantım yoktur." dedi.

Ahmet P, İdris T. ve Selman Ş. de haklarındaki suçlamaları reddetti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği inşaatına 2 Ocak 2025'te molotofkokteyli atılmış, gözaltına alınan zanlılar Ahmet P, İdris T, Mehmet Emin A. ve Selman Ş. tutuklanmıştı.