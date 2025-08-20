Adana'da Polonyalı Kadın Müslüman Oldu - Son Dakika
Adana'da Polonyalı Kadın Müslüman Oldu

Adana'da Polonyalı Kadın Müslüman Oldu
20.08.2025 18:19
Polonyalı Martyna Kaminska, Adana'da Müslüman olarak ihtida merasimi düzenlendi.

Adana'da yaşayan Polonya vatandaşı Martyna Kaminska, İl Müftülüğü'nde yapılan merasimle Müslüman oldu.

Kaminska, gezmek için gittiği Fas ve Moritanya'daki Müslümanlardan etkilenerek İslam dinini araştırmaya başladı.

Erasmus+ Programı kapsamında eğitim için Adana'ya gelen Kaminska, bir süre sonra tanıştığı Mısırlı Muhammed Hüseyin ile evlendi.

Müslüman olmaya karar veren ve İl Müftülüğüne başvuran Kaminska için ihtida merasimi düzenlendi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı rehberliğinde Kaminska, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Kaminska'ya ihtida belgesi verildi, Kur'an-ı Kerim'in İngilizce meali hediye edildi.

Kaynak: AA

17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
