Adana\'da Polonyalı Kadın Müslüman Oldu

Adana'da yaşayan Polonya vatandaşı Martyna Kaminska, İl Müftülüğü'nde yapılan merasimle Müslüman oldu.

Kaminska, gezmek için gittiği Fas ve Moritanya'daki Müslümanlardan etkilenerek İslam dinini araştırmaya başladı.

Erasmus+ Programı kapsamında eğitim için Adana'ya gelen Kaminska, bir süre sonra tanıştığı Mısırlı Muhammed Hüseyin ile evlendi.

Müslüman olmaya karar veren ve İl Müftülüğüne başvuran Kaminska için ihtida merasimi düzenlendi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı rehberliğinde Kaminska, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Kaminska'ya ihtida belgesi verildi, Kur'an-ı Kerim'in İngilizce meali hediye edildi.