Adana\'da Protez Damak Tedavisiyle Kedinin Sağlığına Kavuşması

Adana'da balkondan düşünce damağında yarık oluşan ve aylarca yaşamını bu şekilde sürdüren kedi, veteriner kliniğinde yapılan protez damak tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Geçen yıl, yaşadığı evin balkonundan düşen kedinin sahipleri, tedavi için kentteki bazı veteriner kliniklerine başvurdu.

Muayenesinde üst damağında yüksekten düşmeye bağlı büyük bir yarık oluştuğu belirlenen kedinin sorununa, bölgenin dikiş tutmaması gerekçe gösterilerek çözüm bulunamadı.

Yeme içmede sıkıntı çeken 2 yaşındaki "Aşk" isimli kedinin tedavisi için araştırmalarına devam eden aile, veteriner hekim İsmail Serdar Sayar'a ulaştı.

Kediyi muayene eden Sayar, daha önce başarılı örneklerini gördüğü protez damak yöntemini uygulamaya karar verdi. Sayar, tedavi için bir diş laboratuvarında uygun ölçülerde protez damak hazırlattı.

Cerrahi müdahaleyle yarık olan bölgeye protez damağı yerleştiren Sayar, kedinin yeniden sağlığına kavuşmasını sağladı.

"Burunla boğazı arasında tünel gibi bir delik vardı"

Veteriner hekim İsmail Serdar Sayar, AA muhabirine, kedinin yüksekten düşmesi sebebiyle damağının yırtıldığını söyledi.

Yapılan müdahalelerin sonuçsuz kaldığını aktaran Sayar, şöyle konuştu:

"Kedinin burunla boğazı arasında tünel gibi bir delik var. Yedikleri oraya kaçıyor. Yediğini kusuyor, 1 yıldır bu acıyla yaşayan bir kedi. Dikmeyi denedim ama çok eski bir vaka olduğu için olmadı. Sonra protez aklımıza geldi. Oraya uygun ölçü alıp protez yaptırdık. Protezi üst damağa implant ettik. Tabii ilk kez yaptığımız için bizim için de deneyim oldu. Rahat rahat mama yemeye başladı ve hatta 1 haftada kilo bile aldı. Çok başarılı bir operasyon oldu. Bu tip yırtık ve deliklerde çaresizlik bence artık yok."

Kedinin implanta uyum sağladığını ve bir sorunu olmadığını belirten Sayar, "Damağa bir tıkaç, yara bandı gibi protezi yapıştırdık. Kalıcı şekilde kemiğe yerleştirdik. Dolayısıyla buradan oraya bir gıda geçişi artık olmayacak." dedi.