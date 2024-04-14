Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 4 yaşındaki kız çocuğunun Rottweiler cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 12 Nisan'da Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta 4 yaşındaki A.U'ya saldıran köpeğin sahibinin Sedat E. olduğunu belirledi.
Polis ekipleri, zanlıyı evinde gözaltına alındı, ikametin damında bağlı halde bulunan köpek de belediye ekiplerince barınağa götürüldü.
Sedat E'nin ifadesinde, köpeğini bir süre önce gezdirmesi için arkadaşı Mümin K'ye verdiğini iddia etti.
Bunun üzerine ekipler, Mümin K'yi de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, "hayvanı tehlikeye yaratabilecek şekilde serbest bırakma" ve "taksirle yaralama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Köpeğin saldırısında yaralanan A.U'nun ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.
Annesi Birsen U. ile 12 Nisan'da akrabalarına bayram ziyaretine giden A.U, Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğramış, yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Rottweiler Saldırısı: 4 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaralandı, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gezi teknesi ile mavi tura çıkan bir kişi, kaza sonucu yaralandı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan tahliye sonucunda yaralı şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, Hacılar Erciyesspor'un önüne geçerek 4. sıraya yükseldi. Develigücü, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala 38 puana ulaştı.
Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. Türkiye'nin turist sayısı ve turizm gelirleri açısından önde gelen ülkeler arasında yer aldığını belirten Karamustafa, turizm sektörünün geliştirilmesi için yapılan çalışmalara değindi ve Kayseri'nin turizm potansiyeline dikkat çekti.
Erzincan'ın Kemah ilçesine bayram tatili için gelen Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, evinin önünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çakmaktaş, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi Zara'da defnedildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından köpek dövüştüren 34 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıslara 214 bin 302 lira para cezası kesildi.
İran'ın İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat" operasyonu Tel Aviv'in en büyük destekçisi olan ABD'yi bir hayli tedirgin etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yüksek engelleme oranına rağmen İran'ın amacının "yok etmek ve kayıplara neden olmak" olduğunu ve başarılı olması halinde saldırıların Orta Doğu'da "kontrol edilemeyen" bir tırmanışa neden olacağını söyledi. Yetkili ayrıca 100 balistik füzenin İsrail'e yalnızca birkaç dakika içinde ulaştığına dikkat çekti.
Sizin düşünceleriniz neler ?