Adana'da Rottweiler Saldırısı: 4 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaralandı, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Adana'da Rottweiler Saldırısı: 4 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaralandı, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana\'da Rottweiler Saldırısı: 4 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaralandı, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 4 yaşındaki bir kız çocuğu Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı ve yaralandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırgan köpeğin sahibi olan Sedat E'yi gözaltına aldı ve köpeği barınağa götürdü. Sedat E, köpeği bir arkadaşına verdiğini iddia ettiği için arkadaşı Mümin K de gözaltına alındı. İki şüpheli, hayvanı tehlikeye atma ve taksirle yaralama suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Yaralanan kız çocuğunun tedavisi ise devam ediyor.

14.04.2024 12:33  Güncelleme: 12:35
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 4 yaşındaki kız çocuğunun Rottweiler cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 12 Nisan'da Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta 4 yaşındaki A.U'ya saldıran köpeğin sahibinin Sedat E. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, zanlıyı evinde gözaltına alındı, ikametin damında bağlı halde bulunan köpek de belediye ekiplerince barınağa götürüldü.

Sedat E'nin ifadesinde, köpeğini bir süre önce gezdirmesi için arkadaşı Mümin K'ye verdiğini iddia etti.

Bunun üzerine ekipler, Mümin K'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, "hayvanı tehlikeye yaratabilecek şekilde serbest bırakma" ve "taksirle yaralama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Köpeğin saldırısında yaralanan A.U'nun ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Annesi Birsen U. ile 12 Nisan'da akrabalarına bayram ziyaretine giden A.U, Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğramış, yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Rottweiler Saldırısı: 4 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaralandı, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Rottweiler Saldırısı: 4 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaralandı, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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