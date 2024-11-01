Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 61 silah ele geçirildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Ekim'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve taşıtı aradı.
Çalışmalar sonucu ruhsatsız 15 av tüfeği, 9'u kurusıkı olmak üzere 46 tabanca ile 158 uyuşturucu hap, 3 kök kenevir bitkisi ve hassas terazi bulundu.
Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 39 şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 309 kişiyi de yakaladı.
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