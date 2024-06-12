Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 19 Av Tüfeği ve 9 Tabanca Ele Geçirildi

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis ekiplerinin denetimlerinde ruhsatsız 19 av tüfeği ve 9 tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve huzurun devamının sağlanmasına yönelik denetimlerini 4-10 Haziran'da sürdürdü.

Bu çerçevede bazı ev, iş yeri ve araçlardaki aramalarda ruhsatsız 19 av tüfeği, 9 tabanca, çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

Çeşitli suçlardan aranan 99 şüphelinin yakalandığı çalışmada, çalıntı 1 otomobil ve 3 motosiklet ele geçirildi.