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Adana'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Adana'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir evde yapılan operasyonda, ruhsatsız 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonun devamında şüpheli F.T'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Adana\'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu
15.01.2024 - 10:31,
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde ruhsatsız 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğunu tespit ettiği Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

İkamette, 2 makineli tabancanın da arasında olduğu ruhsatsız 3 tabanca, bu silahlara ait 81 mermi ve 7 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, adreste bulunamayan şüpheli F.T'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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