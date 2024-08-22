Adana'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu - Son Dakika
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Adana'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Adana\'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Adana'da polisin bir evin bahçesinde yaptığı aramada, toprağa gömülü 8 ruhsatsız tabanca bulundu. Operasyonda ayrıca mermi ve çelik yelekler de ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

22.08.2024 10:16
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Adana'da polisin bir evin bahçesinde dedektörle yaptığı aramada, bir kısmı toprağa gömülü 8 ruhsatsız tabanca bulundu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evin bahçesinde dedektörle yapılan aramada bir kısmı toprağa gömülü, biri kurusıkı 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis, ikametin odalarında da 73 mermi ve 2 çelik yelek buldu.

Evdeki şüpheliler Halil K, O.B. ve R.U. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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