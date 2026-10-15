Adana'da sabaha karşı başlayan sağanak, Seyhan'da ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Adana'da sabaha karşı başlayan sağanak, Seyhan'da ulaşımı aksattı

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Adana\'da sabaha karşı başlayan sağanak, Seyhan\'da ulaşımı aksattı
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Adana'da sabaha karşı başlayan sağanak, merkez Seyhan ilçesindeki bazı ana arterlerde ve caddelerde su birikintileri oluşturdu. Sürücüler trafikte güçlük çekerken yayalar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar tıkanan rögar kapaklarını açmaya çalıştı.

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabaha karşı başlayan sağanak sonucu merkez Seyhan ilçesindeki bazı ana arterlerde ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar, tıkanan rögar kapaklarını kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

Kaynak: AA
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