Adana\'da Sağanak: Kurban Pazarı Çöktü

ADANA'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Seyhan ilçesinde bulunan kurban pazarındaki bazı çadırlar, yağışın etkisiyle çöktü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kodla uyarıda bulunduğu kentte, gece saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın etkisini artırmasıyla birlikte yollar sularla dolarken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Seyir halindeki bir taksi, sağanağın etkisiyle çöken yolda oluşan çukura düştü.

KURBAN PAZARI SULAR ALTINDA KALDI

Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde kurbanlık pazarının kurulduğu bölgede şiddetli yağış nedeniyle bazı çadırlar çöktü. Küçükbaş hayvanları çadır altında kalan kurban satıcılarının zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Sağanağın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri suları tahliye etti.