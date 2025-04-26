Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti - Son Dakika
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Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

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Adana'da etkili olan sağanak yağış, kenti olumsuz etkileyerek birçok cadde ve bulvarı sular altında bıraktı. Vatandaşlar, yetersiz altyapı nedeniyle belediyeye tepki gösterdi. Bazı bölgelerde araçlar mahsur kalırken, bir çocuk su birikintisinde yüzmeye çalıştı.

26.04.2025 11:57  Güncelleme: 12:02
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Adana'da yağmur hayatı felç etti: Kimi yüzdü, kimi mahsur kaldı

Adana'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi, vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi

Yağış nedeniyle birçok cadde ve bulvar sular altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Cadde de bir çocuk suda akıntıya kendini bırakarak yüzdü, bir başka yerde ise mahsur kalanlar araca çıktı

ADANA - Adana'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi, vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi. Yağış nedeniyle birçok cadde ve bulvar sular altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Cadde de bir çocuk suda akıntıya kendini bırakarak yüzdü, bir başka yerde ise mahsur kalanlar araca çıktı.

Meteorolojinin uyardığı sağanak yağış, Adana'da sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Metal Sanayi Sitesi'nde birçok işyeri sular altında kalırken başta Türkmenbaşı Bulvarı olmak üzere Kıyıboyu Caddesi, Alparslan Türkeş Bulvarı ve D-400 karayolunda birçok alt geçit sular altında kaldı. Araçla mahsur kalan bazı vatandaşlar, kamyonetin üzerine çıkarak bekledi.

Çocuk caddede yüzdü

Bir çocuk ise Türkmenbaşı Bulvarı'ndaki su birikintisinde yüzmeye çalıştı. Kağıt toplayan bir diğer çocuk ise ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Öte yandan, kentin altyapı yetersizliği bir kez daha gün yüzüne çıktı. Ana arterlerde oluşan su birikintileri ulaşımı durma noktasına getirdi. Tıkanan rögarlar nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu.

"Zeydan bey alt geçit, köprü yapıyor ama altyapıyla ilgilenmiyor"

Metal Sanayi Sitesi esnaflarından Hamit Aydoğmuş, "Adana'nın her zaman ki hali bu. Şehir bakımsız, altyapı sıkıntılı. En ufak bir yağışta vatandaş perişan" dedi.

Esnaflardan Hüseyin Kör ise, "Belediyeden memnun değiliz. Zeydan bey alt geçit, köprü yapıyor ama altyapıyla ilgilenmiyor. Bunlarla ilgilenmesini istiyoruz. Sabah dükkanımızı su basmıştı, bir saat suyu temizledik" ifadelerini kullandı.

"Bize sahip çıkan yok"

Aracı bozulan ve tamire getiren Levent Göregen da, "Bugün buraya zorla geldim. Sanayiye gelirken motora su girdi. Altyapımız yok, bize sahip çıkan yok. Adana'da bugün her yer sular altında kaldı" diye konuştu.

Yağmurun gün boyu ara ara etkili olacağı uyarısı yapıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti - Son Dakika

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