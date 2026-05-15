Adana\'da Sağlık Fuarı Düzenlendi

Adana'da Sağlıkta Kariyer ve İstihdam Fuarı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Valiliği himayelerinde, İl Sağlık Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen fuarda, sağlık hizmetleri eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Nacar, geleceğin teminatı, yarının sağlık ordusuyla bir arada olduklarını belirtti.

Sağlık ordusuna katılacak gençlerle birlikte olmanın büyük mutluluk olduğunu kaydeden Nacar, "Geleceğin sağlık ordusuna rehberlik etmek, onların heyecanına ortak olmak en büyük önceliğimiz. Katılan tüm öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.