Adana\'da Tutuklanan Sahte Avukat 4 Kişiyi 3 Milyon Lira Dolandırdı

Adana'da "sahte avukat" soruşturmasında tutuklanan kadının, 4 kişiyi 3 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Betül S'nin (37) kendisini avukat olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla 23 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanmasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.
Dolandırıcılık olaylarından emniyette 7 suç kaydının bulunduğu öğrenilen Betül S'nin, iletişime geçtiği bazı kişilere kendisini icra avukatı ve bir kamu kurumunun avukatı olarak tanıttığı belirtildi.
Şüphelinin, mağdurların güvenini kazanıp kamu arazilerinin 49 yıllığına kiralanmasında ve icralık araçların alımında yardımcı olma vaadinde bulunarak, 4 kişiyi 3 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana Adalet Sarayı içerisinde avukat cübbesi giyip mahkeme salonları önünde beklediği ve vatandaşları dolandırmaya çalıştığı öne sürülen Betül S'yi 23 Mart'ta gözaltına almıştı. Polis ekipleri, ikametinde sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve adli evraklar ele geçirdikleri şüpheli Betül S'nin avukat cübbesiyle adliyenin baro lokali ve mahkeme salonu önünde çektirdiği fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştığını tespit etmişti. Betül S, "nitelikli dolandırıcılık", "kamu görevini usulsüz olarak üstlenme", "resmi belgede sahtecilik" ve "özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
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