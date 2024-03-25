Adana'da Tutuklanan Sahte Avukat 4 Kişiyi 3 Milyon Lira Dolandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Tutuklanan Sahte Avukat 4 Kişiyi 3 Milyon Lira Dolandırdı

Adana\'da Tutuklanan Sahte Avukat 4 Kişiyi 3 Milyon Lira Dolandırdı

Adana'da yapılan bir soruşturma sonucunda tutuklanan Betül S'nin, kendisini avukat olarak tanıtarak 4 kişiyi 3 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Şüphelinin, kamu arazilerinin kiralanması ve icralık araçların alımı konularında yardım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Tutuklanan kadının sahte avukat kimliği, avukat cübbesi ve ruhsatsız tabanca gibi malzemeler ele geçirildi.

25.03.2024 13:53  Güncelleme: 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da "sahte avukat" soruşturmasında tutuklanan kadının, 4 kişiyi 3 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Betül S'nin (37) kendisini avukat olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla 23 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanmasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Dolandırıcılık olaylarından emniyette 7 suç kaydının bulunduğu öğrenilen Betül S'nin, iletişime geçtiği bazı kişilere kendisini icra avukatı ve bir kamu kurumunun avukatı olarak tanıttığı belirtildi.

Şüphelinin, mağdurların güvenini kazanıp kamu arazilerinin 49 yıllığına kiralanmasında ve icralık araçların alımında yardımcı olma vaadinde bulunarak, 4 kişiyi 3 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana Adalet Sarayı içerisinde avukat cübbesi giyip mahkeme salonları önünde beklediği ve vatandaşları dolandırmaya çalıştığı öne sürülen Betül S'yi 23 Mart'ta gözaltına almıştı. Polis ekipleri, ikametinde sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve adli evraklar ele geçirdikleri şüpheli Betül S'nin avukat cübbesiyle adliyenin baro lokali ve mahkeme salonu önünde çektirdiği fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştığını tespit etmişti. Betül S, "nitelikli dolandırıcılık", "kamu görevini usulsüz olarak üstlenme", "resmi belgede sahtecilik" ve "özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Adana, Dolandırıcılık, Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Tutuklanan Sahte Avukat 4 Kişiyi 3 Milyon Lira Dolandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:50 TikTok’ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı TikTok'ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:35 Moskova’da katliam yapan 4 terörist tutuklandı Moskova'da katliam yapan 4 terörist tutuklandı
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
14:12 Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti
13:15 Adana Saimbeyli’de 4 büyüklüğünde deprem Adana Saimbeyli'de 4 büyüklüğünde deprem
13:05 Diyarbakır’da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi Diyarbakır'da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
10:34 Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor
10:05 Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak
09:55 Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıkladı Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 14:19:56. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Tutuklanan Sahte Avukat 4 Kişiyi 3 Milyon Lira Dolandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement