Adana'da Sanayide Kadın Eli Projesi İmzalandı - Son Dakika
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Adana'da Sanayide Kadın Eli Projesi İmzalandı

Adana'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından başlatılan 'Sanayide Kadın Eli Projesi' düzenlenen törenle imzalandı. Proje kapsamında Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Adana Sanayi Odası (ADASO), Ticaret Borsası, Türkiye İş Kurumu ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliği yapacak. Proje ile kadın istihdamının artırılması hedefleniyor.

29.07.2024 17:47
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Adana'da, sanayide kadın istihdamına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından başlatılan "Sanayide Kadın Eli Projesi" düzenlenen törenle imzalandı.

Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Adana Sanayi Odası (ADASO), Ticaret Borsası, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye İş Kurumu ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülecek proje kapsamında Valilik Toplantı Salonunda imza töreni düzenlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger, projeyle kadın istihdamını artıracağını belirterek, "Bir toplum, bütün birimlerini ve bütün bireylerini en etkili şekilde kullanırsa tam kalkınma ancak o zaman gerçekleşebilir. O anlamda Türkiye'de kadınlarımızın atıl durması söz konusu dahi olamaz. Bu protokol, iş talep eden, çalışmak isteyen ve her sektörde kendine iş bulabileceği bir ortam hazırlamayı hedefliyor." dedi.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de üniversitenin eğitim ve araştırma faaliyetleriyle projeye destek vereceğini dile getirdi.

İmza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Rana Dal katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Sanayide Kadın Eli Projesi İmzalandı - Son Dakika

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