Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.
Barış Manço Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ATD 649 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarında durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Seyir Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?