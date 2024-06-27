Adana'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan ambulans kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, 01 DMV 37 plakalı ambulansın motor kısmından Aladağ- İmamoğlu yolunda seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.
Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında ambulans kullanılamaz hale geldi.
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