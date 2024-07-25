Adana'da seyislik yapan akrabasını bıçaklayarak öldüren sanığa verilen 18 yıl hapis cezası onaylandı - Son Dakika
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Adana'da seyislik yapan akrabasını bıçaklayarak öldüren sanığa verilen 18 yıl hapis cezası onaylandı

Adana'da Yeşiloba Hipodromu'nda seyislik yapan F.P, kendisi gibi seyislik yapan akrabası Selçuk Turan'ı bıçaklayarak öldürdü. Sanığa verilen 18 yıl hapis cezası, yapılan istinaf incelemesinde hukuka uygun bulundu. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükmünde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti ve temyiz başvurusunu reddetti. Dosya, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

25.07.2024 12:01
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Adana'da, kendisi gibi seyislik yapan akrabasını hipodromda bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa verilen 18 yıl hapis cezası, istinaf incelemesinde hukuka uygun bulundu.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, Yeşiloba Hipodromu'nda 9 Nisan 2021'de seyis Selçuk Turan'ı (39) bıçaklayarak öldüren F.P'ye (28), 12. Ağır Ceza Mahkemesince "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verilen 18 yıl hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı ifade edilen kararda, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde yapıldığı anlatıldı.

Eylemin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu belirtilen kararda, F.P'nin tutukluluk halinin devamıyla ilgili hükmün yerinde bulunduğu kaydedildi ve sanık avukatının temyiz başvurusu reddedildi.

Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderildi.

Olay ve dava süreci

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda akraba olan seyisler Selçuk Turan ve F.P. arasında kavga çıkmış, evli ve 3 çocuk babası Turan'ı bıçaklayarak öldürüp kaçan F.P, polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık, 12. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Ekim 2022'de görülen karar duruşmasında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

Ceza Dairesi, Selçuk Turan, Yargıtay, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da seyislik yapan akrabasını bıçaklayarak öldüren sanığa verilen 18 yıl hapis cezası onaylandı - Son Dakika

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