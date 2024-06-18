Adana'da sıcak hava nedeniyle vatandaşlar termosla geziyor

Güncel

- Adana sıcağı vatandaşı termosla gezdirdi

ADANA - Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da Ali Yılmaz isimli vatandaş termosla gezmeye başladı. Görenlerin hayretle baktığı Yılmaz, "Havalar sıcak, termosu da buraya getirdik. Termosla geziyoruz, su içeceğiz" dedi.

Termometrelerin 35 dereceyi aştığı Adana'da vatandaşlar sıcak havanın etkisiyle parklara akın etti. Tüm zamanların en sıcak Haziran ayının yaşandığı kentte, vatandaşlar serinlemenin yolunu ağaçların oluşturduğu gölgeleri değerlendirmekte buldu.

Termosla gezmeye başladı

Bu sırada gölgede termosla oturan Ali Yılmaz ise dikkat çekti. Yılmaz, Adana sıcağı nedeniyle dışarı artık termosla çıktığını ve artık bu şekilde gezdiğini söyledi.

"Sıcaktan evde durulmaz, her gün parktayız"

Bayramda da serinlemek için parkı tercih ettiğini belirten Emine Yabir, "Adana'mızın yazı da güzel, sıcağı da güzel. Adana'mız çok güzel ve çok sıcak. Çok sıcak olduğu için gece yatamıyorum. Astım hastası olduğum için klima açarak da oturamıyorum. Evde bunaldığım için her gün parktayız. Adana'da evde durulmaz. Çok sıcak" dedi.

Parkta bulunan spor alanında spor yapan Selahattin Açıkalın, "Ben sıcak olduğunun farkındayım ama rahatsızlığım nedeniyle mecburi olarak spor yapıyorum. Bu aletlerle çalışmak zorundayım. Allah millete yardım etsin. Ben yaylaya gidemem, sağ tarafım felçli olduğu için çok üşüyorum. Adana'nın sıcağı bana iyi geliyor. İklim olarak aslında çok iyi ama sıcak" ifadelerini kullandı.