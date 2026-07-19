Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 34 derece ölçülürken, güneş altındaki termometreler 38 dereceyi gördü. Sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Sokak hayvanları da süs havuzlarında serinledi. Parklardaki çeşmelerde yoğunluk oluştu.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Sıcaklık 38 Dereceyi Buldu - Son Dakika
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