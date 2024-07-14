Güncel

Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar etkili oldu

ADANA - Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar etkili oldu.

Adana'da öğleden sonra başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde hortum çıktı. Gürselpaşa Semt Pazarına gelen vatandaşlar ve pazarcılar çıkan hortumdan dolayı zor anlar yaşadı. Özellikle Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl, Belediyevleri ve Huzurevleri Mahallelerinde yağış ve rüzgar etkili oldu.