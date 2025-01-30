Adana\'da Silah ve Mühimmat Ticareti Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı

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ADANA'da silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen 26 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Adreslerde 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 otomatik tabanca, 3 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı, 14'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'silah ve mühimmat ticareti' suçunun önlenmesi için yaptığı çalışmada 28 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından özel harekat ekipleri, 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Demir kapıları koçbaşıyla kırılarak girilen adreslerde 26 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 otomatik tabanca, 3 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği, 118 mermi, 138,5 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı, 14'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber Anıl ATAR-Kamera ADANA,