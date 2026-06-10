Adana'da Silahlı Gaspa Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Silahlı Gaspa Hapis Cezası

Adana\'da Silahlı Gaspa Hapis Cezası
10.06.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyhan'da cep telefonunu silah zoruyla gasp eden 2 sanığa toplamda 20 yıl hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin cep telefonunu silah zoruyla gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanıktan biri 12 yıl 6 ay, diğeri ise 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklar İ.S. ve E.Ö, müşteki Ö.A. ile tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 21 Ocak'ta gece saatlerinde sokakta yürüyen Ö.A'nın yolunun motosikletli sanıklar tarafından kesildiğini belirtti.

Yüzlerini gizleyen sanıklardan E.Ö'nün ruhsatsız tabancayla havaya ateş ettiğini anlatan savcı, müştekinin telefonunu zorla alan sanıkların olay yerinden kaçtıklarını ifade etti.

Savcı, sanıkların, "silahla gece vakti yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 11'er yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanıklardan İ.S. motosikletle gezmeye çıktıklarını iddia ederek, "E.Ö. olaydan önce bana yağma yapacağını söylemişti fakat şaka sanmıştım. Motosikletle ilerlerken tanımadığımız bir kişinin yanında aniden durdu ve cep telefonunu istedi. Bu kişi direnince cep telefonunu zorla aldı ve tabancayla havaya bir el ateş etti." beyanında bulundu.

E.Ö. de olay nedeniyle pişman olduğunu savunarak, beraatine karar verilmesini istedi.

Müşteki Ö.A. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu yineledi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "silahla gece vakti yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından İ.S'ye 12 yıl 6 ay, E.Ö'ye ise 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Seyhan, Yaşam, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Silahlı Gaspa Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP’de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi
Park halindeki araçta korkunç sır Oyun oynayan çocuklar buldu Park halindeki araçta korkunç sır! Oyun oynayan çocuklar buldu
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi’ne böyle veda etti Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti
Ergin Ataman, Türkiye’ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi Ergin Ataman, Türkiye'ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi
Aziz Yıldırım’ın yükü büyük 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya Aziz Yıldırım'ın yükü büyük! 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya

13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
13:06
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
12:26
Bakan Tekin’den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
12:14
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi
11:32
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 13:22:28. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Silahlı Gaspa Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.