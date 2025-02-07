Adana'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde A.M. (53) ile Y.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.A'nın av tüfeğiyle ateş ettiği A.M. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan A.M. tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Y.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.