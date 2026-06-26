Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

26.06.2026 14:25
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Adana Yüreğir'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Sanık M.O.'ya müebbet hapis talebiyle yargılanıyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili tutuklanan sanığın müebbet ve 18 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Irak'ta yakalanıp 27 Mart'ta getirildiği Adana'da tutuklanan M.O. (23), bazı müşteki ve tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.O, maktul Muharrem Bayır ile aynı mahallede oturduklarını ve bazı zamanlarda birlikte uyuşturucu kullandıklarını öne sürdü.

Olay günü Bayır ile uyuşturucu kullandıktan sonra eve gittiğini ifade eden M.O, şöyle konuştu:

"Eve vardığımda Muharrem beni telefonla arayıp ağır bir şekilde küfretti. Ben kendisiyle olan arkadaşlığımı bitirmek istiyordum. Olay günü kuzenlerim evime geldi. Bir süre sonra sohbet etmek amacıyla kanal kenarına gittik. Bu sırada Muharrem beni arayarak tekrar küfürlü konuşmaya başladı, uyuşturucu bulmamı istedi. Sonrasında Muharrem ve Hasan bizim yanımıza geldi. Olay yerinde kuzenlerimin yanında bana küfrettiler. Muharrem bu sırada elini beline doğru götürdü. Elinde siyah bir cisim gördüm. Kendimi korumak adına rastgele ateş ettim. Hatırladığım kadarıyla 4 el ateş ettim. Olayın ardından metruk bir evde saklandım. Sonra kendi imkanlarımla Irak'a gittim. Orada yakalanıp Türkiye'ye getirildim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Müşteki Hasan Basri Avcı ise olay günü maktulün telefonda sanığa küfretmediğini ve uyuşturucu talebinde bulunmadığını ileri sürdü.

Motosikletle sanığın bulunduğu kanal kenarına gittiklerini anlatan Avcı, "Olay yerine vardığımızda motosikletten aşağı indik, bu sırada 4 ya da 5 kişilik bir grup bize doğru yürümeye başladı. Huzurda bulunan sanık belinden bir tabanca çıkarıp bize doğru tabanca ile ateş etti. Biz kaçmaya başlayınca arkamızdan en az 6 el ateş etti. Ben ayağımdan vuruldum. Muharrem benden önce vurulduğu için yere düştü. Sonrasında sanık olay yerinden hızla kaçtı. Telefonla polisi arayıp ihbarda bulundum. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Maktulün babası Cesur Bayır ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti de beyanı alınmayan tanıkların bir sonraki celse dinlenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi Kadife Caddesi'nde 21 Ağustos 2024'te Muharrem Bayır'ın hayatını kaybettiği, Hasan Basri Avcı'nın ise yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirilen M.O. 27 Mart'ta tutuklanmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanık hakkında Muharrem Bayır'a yönelik öldürme eylemi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, Hasan Basri Avcı'ya yönelik eylemi nedeniyle de "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ise 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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