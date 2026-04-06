Adana\'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Gülpınar Mahallesi'ndeki sokakta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ergün Karakaya, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
