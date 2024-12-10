Adana'nın Kozan ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.
Çanaklı Mahallesi'nde, dün B.T'nin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen S.A. tutuklandı.
Olay
Çanaklı Mahallesi'nde, 9 Aralık'ta B.T. ile S.A. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.T. silahla yaralanmış, otomobille olay yerinden kaçan S.A. ise gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Silahlı Kavga: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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