Adana\'da Silahlı Saldırı, 2 Şüpheli Tutuklandı

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ADANA'da motosikletli ve kasklı Kerem B. (21) ile Kazim Ö. (21) husumetli oldukları A.G.'nin kebapçı dükkanına silahlı saldırı düzenleyip, kaçtı. Devriye görevindeki polis ekibinin takip ettiği şüpheliler, ara sokakta motosikletten düşünce yakalandı.

Olay, 31 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kaskla gizleyen motosikletli şüpheliler Kerem B. ile Kazim Ö., daha önceden husumetli oldukları kebapçı A.G.'nin lokantasının önüne gitti. Şüphelilerden Kerem B., belinden çıkardığı tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı. Çalışanlar panikle koşuştururken, şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlar iş yerinin camlarına isabet ederken, saldırıda yaralanan olmadı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerine yakın bir bölgede devriye görevindeki polis ekibi, şüphelileri takibe başladı. Bu sırada Meydan Mahallesi'ndeki ara sokakta Kazim Ö.'nün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Hafif yaralanan şüpheliler koşarak kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalandı. Gasp Büro Amirliği'ne götürülen şüpheliler, A.G. ile husumetli olduklarını, bu gerekçeyle silahlı saldırı düzenlediklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kerem B. ile Kazim Ö., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.