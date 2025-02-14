Adana'da Silahlı Saldırı: 3 Ölü, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Silahlı Saldırı: 3 Ölü, Şüpheli Tutuklandı

Adana\'da Silahlı Saldırı: 3 Ölü, Şüpheli Tutuklandı

Adana'da kayınbaba ve 2 damadının öldürüldüğü olayda şüpheli Talat A. tutuklandı.

14.02.2025 11:19
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinde kayınbaba ve 2 damadının yaşamını yitirdiği silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı.

Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki medikal firmasına 10 Şubat'ta giderek iş yeri sahibi Fuat Kalaycık (64), damatları Oğuzhan Sönmezler (29) ve Özgür Ozan Ekinci'yi (43) iki ayrı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Talat A'nın (20), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen Talat A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler, cinayet zanlısı Talat A. ile olay günü iş yerine gittiğini belirlediği 3 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki medikal firmasına giden Talat A, iki tabancayla ateş açmış, saldırıda iş yeri sahibi Fuat Kalaycık ile damatları Oğuzhan Sönmezler ve Özgür Ozan Ekinci hayatını kaybetmişti. Olay yerinden otomobille kaçan Talat A, polis ekiplerince Sarıçam ilçesinde yakalanmış, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca da araçta bulunmuştu. Ekipler, olay sırasında zanlının yanında bulunduğunu belirlediği 3 kişiyi yakalamak için de çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Silahlı Saldırı: 3 Ölü, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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