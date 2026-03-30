Adana'da Silahlı Saldırı Davası Başladı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dolmuştaki husumetlisini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Ö.K. ile müşteki A.A. ve taraf avukatları katıldı.

Ö.K. savunmasında, mahallede yaşadığı sorunlar sebebiyle ruhsatsız tabanca taşıdığını öne sürdü.

Olay günü durakta beklerken bir dolmuşun içinde husumetlisi A.A'yı gördüğünü iddia eden sanık, "A.A. birden elini beline doğru götürünce ben de kendimi korumak amacıyla hedef gözetmeksizin tabancayla ateş ettim. Bu eylemi gerçekleştirmek için dolmuşa binmedim, beni kimse azmettirmedi." dedi.

Müşteki A.A. ise olay sebebiyle organ kaybı yaşadığını belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Ö.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.